Asgjë nuk ka mbaruar

Sulmuesi i Kukësit, Izair Emini, në një prononcim për “Panorama Sport”, shprehet se për Kukësin ishte një ditë e pafat dhe se skuadra u mundua me çdo mënyrë të shënonte. “Ne u munduam me të gjitha forcat ta zhbllokonim ndeshjen, nuk e arritëm dot, por për ne ishte vetëm një ditë e keqe asgjë më shumë sepse të gjithë dhamë më të mirën nga vetja, mirëpo nuk na deshi goli. Sa për rivalët, Partizani është 2 pikë para dhe asgjë s’ka përfunduar, mendoj që deri në fund nuk do ketë favoritë, plus që kemi ndeshjen direkt me ata. Aty do e shohim. Penalltia? Për penalltinë nuk dua të diskutoj, por arbitri gaboi pasi kishte kontakt nga portieri, gjithashtu ma pranuan lojtarët e Vllaznisë se ishte, çfarë të them më shumë se kjo. Vetëm i sugjeroj arbitrit që ta shikojë sërish rastin sepse unë nuk jam lojtar që simuloj”, përfundon Emini.