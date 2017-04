Asgjë nga paralajmërimet, Miftari mbetet seleksionues i U16

Shkup, 20 prill –Marjan Llazovski dhe jo Enver Miftari do të jetë seleksionues i përfaqësueses së Maqedonisë në basketboll për femra në kategorinë e senioreve. Edhe pse fillimisht u mendua se ky post do ti takojë trajnerit të mirënjohur shqiptar, deri te kjo nuk ka ardhur dhe në të ardhmen këtë post do ta udhëheq siç thamë Marjan Llazovski.

Ndryshe, lajmin për gazetën KOHA e konfirmon edhe vet Enver Miftari, i cili njëkohësisht i tregon arsyet se pse ka ardhur deri te kjo. “Në marrëveshje me kryesinë e Federatës sollëm vendim që unë dhe Vangelievska të vazhdojmë punën tonë në përfaqësuesen e Maqedonisë për femra në kategorinë U 16. Pra do të vazhdojmë edhe për një cikël katër vjeçar, derisa këto vajza nuk arrijnë të bëhen seniore. Duke marr mbështetjen unë dhe kolegia ime, mendojmë se do të jemi më të dobishëm tek U 16 dhe se eksperienca jonë do tu nevojitet këtyre vajzave, një moto që është edhe e kryesisë së Federatës, e cila ka paralajmëruar se do të investojë edhe më shumë në gjeneratat e reja”, deklaroi Mifari. (koha.mk)