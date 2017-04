Asani e do edhe një mandat

Urim HASIPI

Tetovë, 12 prill – Përgjatë rrugës Tetovë-Jazhincë, në fshatin Sllatinë dhe Tearcë ka filluar rregullimi i vazhdimit të trotuarit. Aktualisht është duke u punuar në fazën e parë të rregullimit të këtij trotuari, ndërsa javën e ardhshme fillon faza e dytë. Mjetet, sipas kreut të Komunës së Tearcës, Isen Asani janë siguruar nga Banka Botërore dhe kap vlerën rreth 195 mijë euro, shkruan gazeta KOHA. Ai ka drejtuar akuza ndaj Ndërmarrjes Rrugët e Maqedonisë, se nuk kanë marrë masa për të mirëmbajtur këtë rrugë. “Dua të them se edhe në të kaluarën, por edhe tash kujdes për të mirëmbajtur rrugën Tetovë-Jazhincë, në pjesën që i takon territorit të Komunës së Tearcës aspak nuk është treguar. Kjo ndërmarrje nuk është treguar kooperuese kur dihet se kjo rrugë është mjaft e rëndësishme, sepse lidh dy shtete dhe në vendin ku janë ndërtuar trotuaret në pjesën në Dobrosht dhe Përshefcë ka më pak aksidente. Këtë punë është dashur ta rregullojë Ndërmarrja Rrugët e Maqedonisë dhe duke pasur parasysh se ata nuk kanë ndërmarrë asgjë, ne vetë i kemi bërë. Përgjatë rrugës ka pasur të vendosur shtylla elektrike pa standarde në vendin ku ndërtohen trotuaret dhe ne kemi realizuar takim me krerët e EVN-së në Tetovë, dhe kemi rënë në ujdi që së shpejti të fillojë dislokimi i tyre në një gjatësi prej 2 kilometrave”, deklaroi Asani. Sipas tij, ndërtimi i këtyre trotuareve është bërë për të përmirësuar sigurinë edhe të vet banorëve, që kanë shtëpitë afër kësaj rruge regjionale. “Duke pasur parasysh sigurinë e banorëve në këtë pjesë të Komunës së Tearcës, ne do të vazhdojmë edhe më tej që të rregullojmë trotuare, duke vazhduar deri në fshatin Neproshten, gjegjësisht deri në kufirin me Komunën e Tetovës”, tha kreu i Komunës së Tearcës. Nga Rrugët e Maqedonisë kanë theksuar se nuk është në kompetencë të tyre që të ndërtojnë trotuare, por kompetencë e tyre është mirëmbajtja e rrugëve regjionale dhe magjistrale. Ditë më parë, Komuna e Tearcës filloi punët ndërtimore në ndërtimin e trotuarit përgjatë rrugës Tetove Jazhincë, nga fshati Sllatine drejtë fshatit Tearcë në gjatësi 2.5 kilometra dhe gjerësi 2.6 metër. Sipas kreut të kësaj komune, ky investim do të përmirësojë dukshëm lëvizjen e banorëve dhe qytetarëve të fshatrave te Komunës së Tearcës dhe është vazhdimësi e investimeve kapitale që investohen në përmirësimin e infrastrukturës rrugore nëpër të gjitha fshatrat e Komunës së Tearcës. Përndryshe, kryetari i Komunës së Tearcës, Isen Asani, është shprehur i gatshëm që të kandidohet edhe për një mandat në krye të Komunës së Tearcës. Sipas tij, nëse organet e partisë i japin mbështetje, ai do të kandidohet edhe për një mandate të tretë në krye të Komunës së Tearcës, nëse merr përkrahje nga organet e partisë.

