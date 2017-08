Arsenali fiton Superkupën e Anglisë

Arsenali e nis me trofe sezonin e ri. Topçinjtë triumfuan në Superkupën e Anglisë, ku në finale mposhtën skuadrën e Chelsea nga pika e bardhë e penalltisë, pasi koha e rregullt përfundoi në barazim 1-1. Në pjesën e parë të dyja skuadrat u treguan të kujdesshme duke i mbyllur 45 minutat e para me rrejeta të paprekura. Sfida u zhbllokua vetën në fillim të pjesës së dytë ku Victor Moses në të 46′ çoi përpara “Blutë e Londrës”.

Dalja me karton të kuq i Pedro Rodriguez në minutën e 80 i kushtoi shumë rëndë skuadrës së drejtuar nga Antonio Conte, pasi vetëm dy minuta më pas, pra në 82′ Arsenali gjeti golin e barazimit me Sead Kolasinac. Koha e rregullt përfundoi në shifrat e barabarta 1-1 dhe skuadrat për të vendosur fituesin iu drejtuan pikës së bardhë të penalltisë ku ekipi i drejtuar nga Arsene Wenger u tregua më i skatë duke realizuar 4 herë, ndërsa lojtarët e Chelsea përvec Gary Cahill gabuan me rradhë si portieri Thibaut Courtois ashtu edhe blerja e re Alvaro Morata duke ia dorëzuar trofeun Arsenalit.