Apple po investon rreth 3 miliardë dollarë në LG

Një raporti i ri nga Korenë e Jugut ka treguar se Apple po investon rreth 2.7 miliardë dollarë në LG Display. Qëllimi është që të sigurohet një furnizim i qëndrueshëm i paneleve OLED për iPhone të ardhshëm, ato që vijnë në 2018 dhe më gjerë. Ne kemi dëgjuar tashmë që Apple ka në plan të shtojë OLED për celularin e saj duke filluar nga viti i ardhshëm, dhe raporti e konfirmon atë. Investimi në thelb do të shërbejë si një pagesë paraprake për panelet e OLED që do të prodhohen në të ardhmen. Apple ka kohë që thuhet se ka bërë një marrëveshje me Samsung për ekranin OLED të iPhone 8 që vjen këtë vit, por kompanisë tradicionalisht nuk i pëlqen të mbështetet vetëm në një furnizues për një pjesë. Përveç kësaj, ajo duhet të sigurohet se do të ketë panele të mjaftueshme OLED të rreshtuara për gjeneratat e ardhshme të iPhone. Duke shkuar all-in me OLED do të kërkojë shumë më tepër ekrane nga 2018 e tutje, krahasuar me atë që nevojitet për iPhone 8 në 2017.