Anëtarësimi nën ish RFJM në KB, anomali në të drejtën ndërkombëtare

Shkup, 8 prill – Kombet e Bashkuara bënë gabimin më të madh në përgjithësi në politikën botërore dhe në historinë e saj si dhe shkeljen e të drejtës ndërkombëtare në 24 vitet e fundit, duke njohur si vend të pavarur demokratik siç është Republika e Maqedonisë nën një emër jologjik dhe qesharak, i njohur si “Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë”, që ishte në kundërshtim me vullnetin e popullit të Maqedonisë të shprehur në referendumin më 8 shtator të vitit 1991 ditën e pavarësisë së Maqedonisë dhe kur banorët e Maqedonisë unanimsht u prononcuan për emrin e shtetit Republika e Maqedonisë”. Këtë e deklaroi ish ndërmjetësuesi në kontestin Maqedoni-Greqi rreth dallimit të emrit, ambasadori britanik Robin O Nil për Programin Zëri i popullit në Radio Evropa e Lirë, me rastin e 24 vjetorit nga anëtarësimi i Maqedonisë në OKB nën referencën ish RFJ. “Kjo ‘anomali’ duhej të korrigjohet para shumë viteve!”, kategorik O Nil. Sipas diplomatit britanik gjithnjë e më shumë vende tani e kanë njohur Maqedoninë nën emrin e saj kushtetues në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. O Nil thotë banorët e Maqedonisë duhet të qëndrojnë në mbrojtjen e emrit kushtetues dhe identitetin maqedonas. “Porosis deri te të gjithë maqedonasit kudo që të jenë në botë, përfshirë edhe në atdheun Republikën e Maqedonisë, edhe më tej të qëndrojnë fuqishëm në mbrojtjen e emrit kushtetues, sepse edhe një herë do të përsëris dhe do të theksojë emri i diktuar nga Greqia ose kushdo qoftë tjetër do ta shkatërrojë identitetin e popullit të Maqedonisë”, thekson O Nil. Ai vlerëson se Republika e Maqedonisë duhet qartë të angazhohet në KB që t’i pranohet me emrin kushtetues. “Mënyra e vetme në të cilën Republika e Maqedonisë do të pranohet në KB nën emrin e saj të drejtë është që Qeveria të kërkojë kjo të bëhet menjëherë pas shtyrje të mëtejme!, thotë ish ndërmjetësues në kontestin Greqi-Maqedoni rreth dallimeve për emrin, ambasadori britanik Robin O Nil, për programin “Zëri i popullit” në Radio Evropën e Lirë.