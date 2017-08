Ana e errët e qirinjve të ditëlindjes që ju nuk e dini!

Për të gjithë ato që mezi presin të provojnë një copë tortë ditëlindjeje, pasi të lexoni këtë lajm me siguri që do ta mendoni dy herë. Të dhënat e reja tregojnë si rituali i fikjes së qirinjve e mbush ëmbëlsirën plot me baktere.Një ekip studiuesish në Universitetin Clemson në Karolinën e Jugut zbuloi se pështyma që përhapet nga fryrja e qirinjve, rrit rrezikun e pranisë së bakterieve në tortë deri në 1400%.Dr. Paul Dawson, një profesor në universitet, e kreu këtë studim me një grup studentësh të tij, me qëllim që t’i bënte ato të reflektonin për sigurinë ushqimore. Ai e nisi këtë studim që nga përvoja e tij si baba, duke i shpjeguar vajzës së tij rëndësinë e sigurisë dhe higjienës së ushqimit që konsumonin. Grupi i studiuesve e testuan tezën e tyre në disa copa torte me qirinj. Ato hëngrën pica dhe më pas i frynë qirinjve të ditëlindjes. Për të matur saktë sasinë e bakterieve, ekipi i studiuesve përdori kripëra me ujë të sterilizuar. Nga zbulimet rezultoi që sa më i madh numri i qirinjve që ne i fryjmë, aq edhe më e madhe është sasia e bakterieve që marrim me anë të ëmbëlsirës.