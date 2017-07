Alves dhe Neymar të talentuar edhe në volejboll (VIDEO)

Dani Alves pritet të transferohet te Manchester City këtë verë, por aktualisht ai është duke luajtur volejboll plazhi në Brazil bashkë me shokun e tij te “Seleçao” Neymar. 34-vjeçari i ka dhënë fund bashkëpunimit me kampionët e Italisë Juventus-in për të nisur një aventurë të re në kampionatin anglez. Pra së shpejti ai do të hapë një kapitull të ri në karrierën e tij, ndërsa pritet të firmosë një marrëveshje bashkëpunimi 2-vjeçare me klubin e ish-trajnerit te Barcelona, Pep Guardiola.

Por për momentin ish-mbrojtësi i “Zonjës së Vjetër” po shijon verën me ish-shokun e tij te skuadra e Barcelona-s Neymar. Të dy lojtarët së fundmi ishin të pranishëm në ceremoninë e martesës së Lionel Messi-t me Antonella Roccuzzo në Rosario të Argjentinës.