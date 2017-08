Aktorja garon për guvernatore të Nju Jorkut

Nga “Sex and the City”, në qeverisjen e Nju Jorkut. Sipas pretendimeve të “Wall Street Journal”, Cynthia Nixon, aktorja amerikane që portretizoi Mirandën në serialin kult “Seksi dhe Qyteti” mund të kandidatojë për postin e guvernatores së Nju Jorkut. Sipas medias, disa grupe liberale e kanë nxitur atë të garojë për postin e mbajtur aktualisht nga Andreë Cuomo. Nixon është aktivizuar në mbrojtje të shumë kauzave, si për shkollat publike, ashtu edhe për komunitetin LGBT. Fituese e çmimit “Tony” si aktorja më e mirë për interpretimin në dramën “Dhelprat e vogla”, Nixon njihet edhe për kritikat ndaj Donald Trumpit, veçanërisht lidhur me qëndrimin e tij jo shumë favorizues ndaj komunitetit homoseksual. Aktorja homoseksuale, gjatë një interviste për “The View” kritikoi edhe linjën politike të Cuomos, i cili sipas saj nuk po ofron mjetet e nevojshme financiare për të mbështetur shkollat publike.