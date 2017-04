Aksident i rëndë në Kroaci: Përplasen 2 anije, 2 të vdekur

Dy persona kanë vdekur, dhe pesë të tjerë janë zhdukur pas fatkeqësisë së rëndë detare në Kroaci në të cilën janë ndeshur anija zyrtare e Kapedanisë së portit së Dubrovnikut dhe një gomone. Fatkeqësia detare ndodhi në momentin kur anija zyrtare e KP Dubrovnik ishte e angazhuar në aksionin e transportit të ndihmës së shpejtë mjekësore kah ishulli Mljet, lajmëron agjencia kroate HINA.

Ministria e detit, trafikut dhe infrastrukturës kroate ka kumtuar se anija zyrtare e Kapetanisë së Dubrovnikut “Dance” të martën më 25 Prill në orën 21:20 është ndeshur në Kanalin e Kolocepit me një gomone me regjistrim të panjohur në të cilën ishin punëtorët e restoranteve me shtetësi kroate, gjithsej nëntë veta. Fatkeqësia detare ndodhi derisa anija zyrtare e KP së Dubrovnikut ishte e angazhuar në transportin urgjent mjekësor kah ishulli Mljet, lajmëron HINA, dhe transmetojnë mediet kroate. Në vendin e fatkeqësisë, u shpëtuan nga deti dy persona me lëndime të lehta trupore, ndërsa dy të tjerë u nxorën të vdekur. Pesë të tjerë ende kërkohen intensivisht. Në kërkim të personave të humbur janë kyçur tri anije të KP Dubrovnik me përcjellje mjekësore, një anije zyrtare policore dhe trajekti motorik Hanibal Lucic.