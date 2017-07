Adoleshenti padit prostitutën: Arsyeja do ju habisë!

Adoleshenti padit prostitutën: Arsyeja do ju habisë!

Ai thjesht donte të kalonte një orë qejf, por nuk pati fuqi. Një 18-vjeçar në Gjermani ka paditur një prostitutë, për shkak se ai kaloi në orgazëm shumë shpejt. Sipas Bild, adoleshenti kishte rënë dakord me prostitutën 26-vjeçare për të bërë një orë seks. Por u deshën vetëm dhjetë minuta dhe adoleshenti kaloi në orgazëm me prostitutën rumune. 18-vjeçari i pagoi asaj 160 euro, por thotë se ndjehet i mashtruar. Ajo tentoi që ta sillte në qejf ‘manualisht’, por adoleshenti ishte ‘fikur’. Tashmë prokuroria ka nisur një hetim. Ajo do të vendosë nëse ka pasur ndonjë mashtrim.