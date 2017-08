A e përjetojnë dashurinë kafshët?

Neuroshkencëtarët thonë se shumë kafshë zotërojnë cilësitë psikologjike që nevojiten për t’i bërë të përjetojnë dashurinë, nëse kjo përcaktohet si “ndjenja të një afeksioni të fortë për një individ të caktuar”. Studimet tregojnë se hormoni oksitocinë ka rritje tek qentë, kur ata ndërveprojnë me pronarët e tyre, gjë që forcon lidhjen. Minjtë e fushës rrinë bashkë për shkak të hormonit të dëshirës “dopaminë”. Herë pas here shohim kafshë që shprehin prova të jashtëzakonshme të dhembjes, kujdesit dhe afeksionit ndaj njëra-tjetrës dhe njerëzve – kjo sigurisht nuk është tamam “dashuri”! Nëse do të mund të flisnin, me siguri do të thoshen se munden dhe vërtetë që duan.