Pothuajse të gjithë keni dilemë se kujt do të t’i ngjaj fëmija, por nuk ka asnjë mënyrë për të ditur nëse tiparet që bartim ne, partneri ynë apo familja do të pasqyrohen tek pasardhësit tanë. Megjithatë ju mund t’a parashikoni se cilat janë elementet që do t’i marr nga ti apo partneri juaj. Dy prindër me sy ngjyrë kafe mund të kenë një fëmijë me sy blu. Në fakt, ndonëse më pak e zakonshme, është e mundur edhe e kundërta: dy prindër me sy blu mund të marrin një foshnje me ngjyrë kafe shkruan Parents, transmeton Gazeta Shneta. Gjatësia është një tipar poligjenik. Faktorët mjedisorë si ushqimi i dobët mund të parandalojnë që një fëmijë të arrijë lartësinë e tij të mundshme, prandaj nuk varet vetëm nga trashëgimia e hormoneve të rritjes gjatësia e fëmijës. Talentet si këndimi, vallëzimi e shumë të tjera duket se vijnë nga gjenet, por studiuesit thonë se duhet të trajnohen para moshës 7 vjeçare që ta përsosin atë aftësi.