8 fjalë që familja mbretërore nuk i përdor kurrë

Të jetosh si mbret nuk është detyrë e lehtë. Përveç kortezive dhe kapeleve ekstravagante, shtresat e larta të shoqërisë britanike përdorin një fjalor tejet të veçantë – një kod të fshehtë, nëse mund ta quajmë kështu. Sipas Kate Fox, një antropolog shoqëror dhe autor i Watching English: “Rregullat e fshehura të sjelljes angleze”, një lëshim i gjuhës në çast mund të zbulojë disa fjalë jo dhe aq fisnike. Nëse ndonjëherë do të shoqëroheni me ajkën e shoqërisë angleze, shmangni këto tetë fjalë dhe automatikisht do të jeni i denjë për një audiencë edhe me vet Mbretëreshën.

Tualeti. Kur është koha për të shkuar në “tualet”, thoni më mirë në “lavatory” vendi ku lajmë duart. Dukesha kurrë nuk do t’ia falte vetes të përdorë termin “tualet” apo edhe më keq, “banjo”. Pardon. Nëse Princi William e ka humbur atë që ju thatë, ai do të ndërveprojë me një “çfarë?” Fjalë të tilla si “më vjen keq” dhe “pardon” nuk i shohim të përdoren shumë në mesin e klasës së lartë, pa marrë parasysh sa të sjellshëm apo të pasur janë. Divan. Mbretëresha Elizabeth mund të kalojë një ditë të tërë në “kanape”, por kurrë në një “divan” apo “shtrat.” Dhomë ndenjjeje. Sa për dhomën me një divan, Pallati Buckingham i referohet me “dhomë vizatimi” dhe “dhoma pushimi”, por jo “sallon” apo” dhomë ndenjeje” Babi. Britanikët mesatarë i quajnë prindërit e tyre “mami” dhe “babi”. Por si çdo gjak mbretëror i vetë-respektuar, Princi Charles i është referuar Mbretëreshës si “mama”, gjatë kremtimit “Diamond Jubilee” të saj, raporton Daily Mail. Pra, logjikisht kjo e bën Princin Philip të jetë “baba” sigurisht. Parfum. Diana, Princesha e Uellsit, kishte të preferuarin e saj vetëm një “fragrancë” (Quelques Fleurs, për të qenë të saktë), por ajo nuk e quante atë kurrë “parfum”. Oborr. Nëse Princi George dhe Princesha Charlotte duan të shkojnë jashtë, prindërit e tyre do ti nxjerrin ata në “tarracë,” dhe jo “oborr.” Posh. Në qoftë se të mësuarit të gjitha këtyre hollësive ju bën të ndiheni “i shtresës së lartë,” ndaloni aty. Fjala e saktë e sipërme, në shtresën e lartë është “ i zgjuar’”, thotë Fox. “Në mbi shtresën e mesme dhe shtresën e lartë të shoqërisë angleze fjala “posh” mund të përdoret vetëm për ironi, për të treguar pikërisht se ju e dini se kjo është një fjalë e shtresës së ulët.” Po, e drejtë … Absolutisht që e dinim këtë.