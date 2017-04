Nuk e dini sa e rrezikshme është kjo pajisje që keni në shtëpi (FOTO)

Mrekullitë moderne të teknologjisë janë të dizejnuara për të bërë jetën tonë më të lehtë. Por shpesh ata janë të mbushura me rreziqe të mëdha. Historia e familjes Hodgess nga Shtetet e Bashkuara, është një shembull i qartë. Ata kanë përjetuar një tragjedi të tmerrshme të shkaktuar nga një tenxhere me presion. Në përgjithësi, tenxherja me presion është një shpikje shumë e dobishme që ju lejon të gatuani mish, perime dhe produkte të tjera, pa qenë i pranishëm vazhdimisht në kuzhinë dhe pa pasur nevojë për t’i kontrolluar ato. Por në të njëjtën kohë, tenxherja me presion fsheh shumë rreziqe, ndaj ky rast është shumë i rëndësishëm për t’u marrë në konsideratë nga të gjithë ata që e përdorin. Për të shpejtuar procesin në gatim, krijohet një presion i tepërt.

Ajri i ngjeshur brenda pajisjes është i aftë të shkaktojë dëm serioz për njerëzit. Kjo është arsyeja pse zonja Cassie Hodgess vendosi për të ndarë historinë e saj me të tjerët, për t’i paralajmëruar të gjithë rreth rrezikshmërisë dhe pasojave të mundshme. Një ditë, si zakonisht, familja vendosi të përdorë tenxheren me presion për të bërë supë. Atë ditë ishte Marku, kuzhinier i familjes. Disa kohë më vonë, pasi ka lënë fëmijët në tryezë, Cassie vendosi të shkojë në ndihmë të burrit të saj.

Çifti e dinte shumë mirë se kapaku i tenxheres me presion nuk mund të hapej derisa ajri të dilte nga tenxherja plotësisht. Por ata kurrë nuk e kishin imagjinuar se çfarë do të ndodhte në momentin e ardhshëm. Një zhurmë u dëgjua. Cassie kuptoi se tenxherja u hap plotësisht duke çuar në një shpërthim. Lëngu i nxehtë ra mbi ata të dy, duke shkaktuar djegie të rënda. Që në fillim, i grisën lëkurën. Ata thirrën një ambulancë menjëherë. Në sy të fëmijëve, çifti ka bërë përpjekje të mëdha për t’u treguar të qetë dhe mirë, pa u thënë atyre se diçka e tmerrshme kishte ndodhur. 12 për qind e lëkurës Cassie ishte e mbuluar me djegie. Mark pësoi një djegie të vogël, por djegiet ishin më të thella, kur u fokusua për të ndihmuar gruan e tij.