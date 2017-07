5 gjërat që kurrë nuk duhet t’i bëni kur vetëtin

Kur është fjala për sigurinë gjatë stuhive të vetëtimave, sigurisht se i hiqni nga rryma të gjitha pajisjet shtëpiake. Por, a redukton kjo rrezikun që shtëpia juaj të goditet nga vetëtima, apo thjeshtë është një përrallë e vjetër kjo? Përderisa nuk është nevoja të shkoni në ekstreme të tilla dhe të fikni çdo gjë, ne kemi mbledhur më poshtë gjërat që nuk duhet t’i bëni kur ka stuhi vetëtimash.

MOS I LANI ENËT DHE MOS BËNI DUSH. Një nga mënyrat se si vetëtima hyn në një strukturë pas goditjes është duke udhëtuar nëpërmjet pajisjeve hidraulike. Tubat e metalit për ujë janë jo vetëm përçues shumë të mirë të rrymës, por edhe uji që mbajnë mund të jetë i ngarkuar me papastërti që gjithashtu ndihmojnë përçimin e rrymës. Nëse vetëtima do të godiste përderisa do të ishit në dush, ka shumë gjasa që të goditeni nga rryma – kështu që kujdes!

MOS FLISNI NË TELEFON ME KABLLO. Nëse vetëtima godet një shtyllë të telefonit, mund të bëjë që rryma të shkojë përmes linjës së telefonit, në telefonin tuaj dhe menjëherë në trupin tuaj përmes veshit. Për shkak se rreziku i goditjes elektrike përmes telefoni vjen nga aftësia e vetëtimës për të udhëtuar nëpër tela, celularët janë të sigurt për t’u përdorur. Përjashtim bëjnë rastet kur celulari përdoret jashtë ose brenda në veturë, ku më pas do të bëhej i rrezikshëm si çdo objekt tjetër metali.

MOS SHIKONI TV OSE TË PËRDORNI PAJISJE SHTËPIAKE. Ngjashëm siç udhëton vetëtima nëpërmjet telave të telefonit, ajo udhëtim edhe përmes telave elektrik dhe prizave. Jo vetëm që është e rëndësishme t’i hiqni nga rryma pajisjet elektrike që të mos goditeni nga vetëtima, por gjithashtu për t’i mbrojtur vetë pajisjet nga voltazhi i lartë që mund të shkaktohet si pasojë e goditjes së vetëtimës.

MOS QËNDRONI PRANË DRITAREVE OSE DYERVE. Vetëtima ka pamje të mrekullueshme, sidomos kur shihet në qiellin e natës. Por, dëshira për t’u ulur dhe për ta shikuar atë mund të jetë e rrezikshme. Vetëtima dihet se godet në xhama dhe se udhëton nëpërmjet çarjeve të dyerve dhe dritareve, transmeton Gazeta Express.

MOS VOZISNI. Mendoni se jeni të sigurt nga vetëtima në ndonjë automjet? Mendojeni përsëri! Në realitet, është korniza e metaltë e veturës ajo që e mban shoferin dhe pasagjerët të sigurt gjatë udhëtimit. Nëse godet vetëtima, është po kjo kornizë e cila përçon rrymën nga jashtë brenda veturës. Kështu që, është mirë që të mos vozisni kur ka stuhi të madhe vetëtimash!