36 vite për të ndërtuar 9.4 km kanal uji (FOTO)

Qeniet njerëzore mund të bëjnë gjithçka që duan. Është natyra e njeriut të krijojë diçka të re dhe unike për të ndihmuar natyrën. Që nga epoka e gurit në kohët moderne çdo makineri është krijuar nga njeriu, dhe tashmë po avancojnë gjithnjë e më shumë. Por ka disa zona ku makineritë dështojnë të bëjnë punë e tyre dhe njeriu fillon punën me duart e tij. Një person shpenzoi 36 vite të jetës së tij për të hapur një kanal uji në malet e Guizhou në Kinë. Me të vërtetë është shumë e vështirë për tu bërë, por jo e pamundur. Kanali 9400 metra i gjatë plotësoi ëndrrën e vendasve, duke u sjellë ujë në një zonë të pazhvilluar. Njerëzit që jetojnë në një vend të vogël nuk e kanë idenë e elektricitetit dhe internetit pasi të gjithë janë të zënë me rutinën e tyre dhe për disa probleme të tyre përgatitën një kanal. Kështu që gjatë sezonit të musoneve, uji mund të depozitohet dhe të ketë përdorim të përditshëm. Ka disa njerëz që kanë lindur të ndihmojnë të tjerët me çdo çmim. Njësoj si ai në Indi, një burrë i quajtur Manji që ndërtoi një rrugë pa ndihmën e qeverisë. Ai e bëri pasi gruaja vdiq nëpër male kështu që bëri rrugën për tua lehtësuar njerëzve të tjerë. Kështu që askush të mos humbte njerëzit e dashur. Pas vdekjes së tij rruga njihet si Manjhi Road.