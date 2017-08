2018 Mercedes S-Class, “bisha” më e re gjermane (Foto)

Mercedes është duke e lansuar versionin e ri të modelit S-Class, dhe nuk ka mënyrë më të mirë për ta parë se çfarë ka ndryshuar tek ky model, sesa duke lëshuar një galeri të freskët. Ndryshimet e jashtme janë delikate dhe të kufizuara në një grilë të re, drita të rifreskuara LED dhe një parakolp të ri përpara dhe mbrapa. Brendësia luksoze e veturës merr një palë ekrane të reja 12.3 inç në rezolucion të lartë, të cilat janë nën mbulesën e njëjtë prej qelqi. Një timon i ri gjithashtu është prezent në veturë, me kontrolle të prekjes që e bëjnë operimin në sistemin e mençur të veturës më të lehtë. Versioni benzinë i veturës ka një motor S 450 4Matic 3.0-litërsh me 367 kuaj-fuqi, përderisa S500 përdorë motorin e njëjtë por në këtë rast prodhon 435 kuaj-fuqi. Sa për versionet me naftë, ka një motor 3.0-litërsh që në rastin e S 350d prodhon 286 kuaj-fuqi. Të gjitha versionet e S-Class përdorin kutinë e shpejtësive automatike ‘9G-Tronic’.