15-vjeçari Eren Bulbul dha jetën për të shpëtuar fshatin (FOTO)

Ai u qëllua nga mbrapa gjatë një konflikti ndërmjet forcave ushtarake turke dhe terroristëve të grupit PKK. Jetonte në fshatin Maçka të qytetit Trabzon, ai sapo kishte mbaruar shkollën fillore e lartë dhe bëhej gati për vitin e ri shkollor. Sipas mediave turke Eren ishte duke mbledhur lajthi në pllajë teksa dyshoi tek dy persona, të cilat nuk i kishte parë më herët në fshat. Sjelljet e dyshimta të personave bënë që ai të merakoset se për çka ishin ty. Ai u turr mbas tyre për të kuptuar këtë. Sipas raporteve të publikuara nga Shtabi lokal i Forcave të Armatosura, Eren Bulbul kishte njoftuar xhandarmerinë e vendit për peronat e dyshimtë, ai i kishte thirrur dy herë ata. Ne herën e dyte kishte raportuar se personat e dyshimtë që ishte duke i përcjell janë futur në një shpellë nga e cila kishin dal me armë në dorë. Me arritjen e xhandarmerisë në vend, ai iu bashkëngjitë ushtarëve për të treguar vendin se ku fshiheshin terroristët, por zjarri që u hap papritmas qëlloi atë nga mbrapa ku dhe humbi jetën. Në përleshjen e zhvilluar ndërmjet terroristëve dhe forcave turke humbi jetën edhe një ushtar, kurse në anën tjetër u asgjësuan 6 terrorist të tjerë të cilët ishin fshehur me ditë në atë shpellë. Ajo se çka e dramatizojë më shumë këtë rast ishte postimi i fundit i 15-vjeçarit në Facebook. Ai kishte shënuar “Nuk ka dikush që të më thotë, mire që je bre Eren”, ky postim i tij u shpërnda me qindra-mijëra herë nga përdoruesit e rrjeteve sociale ku e arriti ‘top trendin’ botëror në Twitter.