10 të vërteta dhe mite nga jeta private e diktatorit të Koresë së Veriut

Duke filluar nga zgjedhja e tij si lider suprem i Republikës Popullore Demokratike të Koresë, më 18 dhjetor 2011, një ditë pas vdekjes së babait, për Kim Jongun janë dëgjuar zëra për mizori dhe gjëra të çuditshme. Informacionet për jetën e tij private e për “subjektet” janë mjaft të pakta. Business Insider ka provuar të bëjë bashkë duke marrë edhe lajme nga burime të ndryshme.

PUSHKATIMI I SË FEJUARËS? FALS. Një nga spastrimet koreano-veriore, do të kishte asgjësuar botën artistike: një duzinë personazhesh të njohura, mes të cilëve edhe Hyon Song-wol, ish e fejuara e liderit Kim Jong, do të kishin dalë edhe në publik, më 20 gusht 2013, për shkelje të ligjeve të ngurta kundër pornografisë. Hyon, këngëtare e Pochonbo Electronic Ensemble, është e njohur për këngët që propagandonin regjimin do të ishte e arrestuara e parë me 11 persona të tjerë me 17 gusht dhe pastaj u gjykua tre ditë më vonë. Akuza për të gjithë, në rindërtimin e bërë nga e përditshmja jugoro-koreane Chosun falë burimeve të kontaktuara në Kinë, kishte qenë duke filmuar kundër seksualizmit të treguar në video dhe të shitur në tregjet ilegale të pornos, edhe në ato kineze. Përvec Hyon, figuronin mes viktimave edhe muzikantë dhe balerinë e Wangjaesan Light Music Band e Mun Kyong-jin, fitues në 2005 i konkursit ndërkombëtar në Hungari dhe në krye të Unhasu Orchestra, grup në të cilin bënte pjesë këngëtarja Ri-Sol-ju para dasmës së saj me Kim Jongun. Gjenerali i ri dhe Hyon ishin takuar rreth dhjetë vjet më parë, por lidhja e tyre – në raportet e shërbimeve të inteligjencës – u pre me dëshirën e liderit të dashur Kim Jong, saqë vajza u martua me një ushtar. E vështirë të thuhet që në rastin, – në të cilin është e pamundur të kesh konfirmim, mund të jetë dora e Ri duke parë zërat mbi lidhjen kurrë të mbyllur definitivisht mes të dyve, ndërkohë që Unhasu Orchestra e Wangjaesan Luce Music Band u lirua për shkak të skandalit. Por lajmi duket të jetë totalisht fals.

DYSHIMET MBI VDEKJEN E XHAXHAIT. Thuhet, por nuk është e sigurt që xhaxhai të jetë gërryer nga qentë. Edhe pse përgjegjësi që mbronte Hyon Yong-chol u akuzua në publik për topin e hedhur në gjumë për një ngjarje ushtarake, siç tregonte Guido Santevecchi këtu.

NDRYSHIMI I ORËS. Nën lajmet e rreme janë mjaft kompani “të çmendura” të diktatorit koreano-verior, si ndryshimi i orës kohore dhe zgjedhjet e hapura për një kandidat të vetëm. Këta, në fakt janë lajme të verifikuara. Agjensia e shtypit e Koresë së Veriut, KCNA në 2015 kishte shpallur që duke vazhduar nga 15 gushti Koreja e Veriut, vend i qeverisur më shumë se 60 vjet nga një diktator ushtarak do të kishte një ndryshim të orës: ora kishte ndryshuar me 30 minuta para. Koreja e Veriut ka të njëjtën zonë kohore me Korenë e Jugut, UTC + 9 (shtatë orë para me orën tonë lokale) që u imponua gjatë pushtimit japonez në gadishullin Korean mes viteve 1910 dhe 1935: në atë kohë Koreja e Veriut dhe Koreja e Jugut nuk ishin dy shtete të ndara. Më 15 gusht, në 70 vjetorin e pavarësisë së Japonisë, Koreja e Veriut ishte i vetmi vend në botë me zonë kohore UTC +8:30, i njëjti i adoptuar në të gjithë gadishullin korean që nga 1910.

SHIJET NË KUZHINË. Për World Food Programme 70% e 25.1 milionë banorëve është “në rrezik urie” dhe në kequshqyerje në vendin endemik. Po sigurisht jo në pallat. Ish shefi privat i babait kujton që, në darkë Kim donte në dispozicion shishe të ndryshme vere dhe shumë tipe djathërash të çmuar.

BESNIKËRIA NDAJ JUCHE. Diktatori i Koresë së Veriut u mbetet besnik shumë politikave të vëna në pushtet nga babai dhe nga Juche, ideologjinë zyrtare, një mix i markisizëm-leninizëm, nacionalizmin dhe despotizmin që parashikon izolimin e vendit dhe ekspansionin e programit të armëve bërthamore.

SHTËPIA ME KINEMANË NGA 1000 VENDE. Të njëjta edhe shijet në luks. Në 2012, viti i vendbanimit, shpenzimet vjetore në mallra të çmuara është rritur nga 300 milionë dollarë në 645.8 milionë. “Janë identifikuar më shumë se një duzinë banesash, një me një kinema me njëmijë vende, por Kim jeton sidomos në atë të Ryongsong.

DY FËMIJË NGA NJË ISH LIDERE? FALSE. Po nga pikëpamja sentimentale? Lideri është martuar me një ish lidere dhe këngëtare Ri Sol-ju: me të, thonë vëzhguesit do të kishte pasur të paktën dy fëmijë. Në të vërtetë nuk rezulton që të ketë dy fëmijë, por vetëm një vajzë katër-pesë vjeç. Kjo mbi fëmijën e dytë ishte një spekulim. Së bashku me ndryshimet e fundit të bëra nga ai, si nj shembull i licencimit të gjeneralëve të ndryshëm, martesa e Kim-it është parë nga shumë analistë ndërkombëtarë si “një vazhdimësi” e asaj që mund të jetë një politikë e ndryshimit, një gjest propagande apo të dyja bashkë”, – siç shkruan “New York Times”.

NJË JAHT 30 METRA I GJATË DHE ISHULL PRIVAT. Çudi të tjera? Ka mësuar t’i japë makinës 3 vjeç dhe thotë se makina e tij e preferuar është “Mercedesi”, edhe pse në det lëviz me një jaht 30 metra të gjatë. Ish-basketbollisti i famshëm amerikan, Dennnis Rodman, i cili konsiderohet miku i tij, ka thënë që diktatorit pushon herë pas here në një ishull privat të ngjashëm me “Hauain apo Ibizan”.

KOMPLEKSI I SKIVE I MBAJTUR HAPUR PËR PUNËTORËT. Për të inkurajuar turizmin e huaj, Kim ka ndërtuar vendpushimin e skive të Masikryong, të cilat i kanë kushtuar 35 milionë $, kryesisht i papërdorur dhe mbahet i hapur për ekipet e punëtorëve me gra dhe fëmijë. Shumica e fondeve të tij personale dyshohet se vijnë nga aktivitete të paligjshme të tilla si droga, armët, kontabiliteti i rremë dhe transaksionet bankare të dyshimta (megjithatë, kohët e fundit Financial Times i ka kushtuar një artikull të gjatë për “kapitalizmit mik”, që po rrit ekonominë Koresë së Veriut).