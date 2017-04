​Hoeness dridh Bayernin

Uli Hoeness ka thënë se bayern Munich nuk do të shpenzojë miliona në transferimin e lojtarëve të mëdhenj. Presidenti i Bayern Munichut, Uli Hoeness ka thënë se vitin e ardhshëm do iu besojnë më shumë lojtarëve të rinj. Ai tha se nuk ka kuptim që të bllokojnë zhvillimin e këtyre lojtarëve, me transferime të shtrenjta. “Nuk do të jetë e mundur që të shpenzojmë miliona në rritjen e lojtarëve të rinj, e pastaj t’i bllokojmë ata me lojtarë të shtrenjtë nga jashtë”, tha Hoeness për SPORTBILD